Camaçari entra na lista de cidades com chances de 2º turno neste ano | A TARDE

Com Camaçari entrando para a lista, agora a Bahia tem quatro cidades que podem ter segundo turno nas eleições municipais deste ano, conforme anunciou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), o desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, na manhã desta quinta-feira, 25, em coletiva de imprensa.

Abelardo ressaltou que o município já ultrapassou 200 mil eleitores, com isso, conforme a Constituição Federal, a cidade está apta para realizar o segundo turno. Até as últimas eleições, em 2020, apenas Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista entravam na regra eleitoral.



“Inclusive fizemos [o TRE] alguns trabalhos especificamente em Camaçari”, detalhou o presidente.

No ranking entre as cidades com a maior quantidade de eleitores, a capital baiana está no pódio com 1.976.477, seguido de Feira de Santana, com 426.556, Vitória da Conquista, registrando 254.697, e Camaçari, aos 201.224.