Bahia tem 1,6 milhão de títulos eleitorais cancelados | A TARDE

O estado da Bahia registrou 1,6 milhões de títulos de eleitores cancelados em 2024, conforme levantamento de dados da Seção de Banco de Dados em abril deste ano, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), adquirido pelo Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 25.

O documento indica que Salvador lidera o ranking dos municípios do estado com ao todo 235.933 mil títulos anulados, seguido de Feira de Santana, com 40.559, e de Vitória da Conquista, registrando 30.131.

A lista continua com Itabuna (25.967), Ilhéus (22.922), Jequié (17.170), Juazeiro (13.194), Camaçari (13.194), Lauro de Freitas (12.803) e Alagoinhas (11.173).

O presidente do TRE-BA, o desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, esclareceu que mesmo com ações do Tribunal, os baianos não estão aderindo.

“Infelizmente os eleitores não estão comparecendo em massa para cumprir o seu dever cívico, mas o TRE da Bahia não pode dormir, tem que ir ao eleitor”, disse, acrescentando que reforçará ainda mais pontos de atendimento pela cidade.

Cancelamento



Os casos de cancelamentos da inscrição do eleitor podem dar-se por vários motivos como, por exemplo, deixar de votar ou justificar a ausência às urnas em três eleições consecutivas, não comparecer à revisão do eleitorado, entre outros.

Para regularizar a situação é necessário procurar o cartório eleitoral do local onde reside para obter maiores informações.