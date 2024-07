"Sinal da mudança", diz Felipe Freitas sobre eleições em Feira

Felipe Freitas vê sinais de mudança na política de Feira de Santana - Foto: Lula Bomfim | Ag. A TARDE

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, aproveitou os festejos do 2 de Julho para avaliar a corrida eleitoral na sua cidade natal, Feira de Santana. Felipe tsmbém destacou a importância da festa como afirmação da identidade baiana.

"Essa é uma festa da liberdade e da igualdade, portanto é uma festa que tem tudo a ver com a agenda dos direitos humanos, tem tudo a ver com a agenda dos direitos sociais, então para nós é sempre uma alegria o encontro da Bahia com a luta pela liberdade no Brasil.

Felipe Freitas comentou as recentes pesquisas que demonstram equilíbrio entre o ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil) e o deputado federal Zé Neto (PT). "José Ronaldo nunca teve uma largada tão baixa e Zé Neto nunca teve uma largada tão boa, então acho que isso é o sinal da mudança que vai acontecer na cidade", comentou o secretário.

Felipe também falou sobre os altos índices de rejeição do atul prefeito Colbert Martins (MDB), que atribui ao desgaste do grupo político que governa a cidade desde 2001.

"Colbert é parte de um projeto político, como ele mesmo tem afirmado, que governa a cidade há 24 anos ininterruptamente e o balanço social a cidade tá fazendo, é uma avaliação negativa, com índices de reprovação gigantescos, que é um índice de reprovação aos últimos 24 anos da gestão da cidade e eu acho que isso se expressa na pesquisa", conclui o secretário.