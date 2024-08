Bebeto diz que Marão faz aceno ao bolsonarismo: "Alto rejeitado"

Bebeto fez a declaração durante evento com Jerônimo e o ministro Luiz Marinho - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB) disse, na manhã desta quarta-feira, 7, estranhar a atitude do gestor do município Mario Alexandre, conhecido como Marão, que, segundo ele, tem sinalizado que pode migrar para base bolsonarista e sair do grupo do PT.



Leia mais

>> Robinson vai se dedicar à coordenação de campanha do PT em Feira

“É estranho, o governo Marão, e seu candidato, sempre com aplausos a Lula, ao próprio Jerônimo. Estranhamente agora, talvez acenando para o bolsonarismo, ele diz que será uma chapa de centro-direita, mas até é bom que seja, porque se você contraste os dados de pesquisa, Bolsonaro tem 80% de rejeição na cidade, então ele já tá alto se proclamando rejeitado, porque se vai nessa onda de Bolsonaro, ele nega tudo que foi feito e se proclama um alto rejeitado”, declarou, durante evento de lançamento de um programa de qualificação profissional com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.





Leia mais

>> Jerônimo lança programa de qualificação profissional nesta quarta

Sobre a possibilidade de ter sido um nome que poderia disputar a vice-prefeitura ao lado da candidata Adélia Pinheiro (PT), Bebeto disse que de fato estava à disposição, mas após conversas, a chapa decidiu pelo vereador Augustão (PDT).



Leia mais

>> Ministro critica política de juros do BC: "Falta de inteligência"

“Eu tenho uma trajetória eleitoral, sempre fui dos mais votados na cidade [...] portanto [...] as pesquisas indicavam que o melhor nome para convergência era o meu, mas nós pensamos ‘aqui estamos claramente decididos de que precisamos ganhar a eleição e quem quer ganhar a eleição não pode fazer marola’. Entendemos que [...] era mais fácil tirar alguém que pudesse vir para uma agregação e para a geração de um fato político importante do que simplesmente a soma. [...] O que eu poderia fazer e não ser ter a grandiosidade de trazer alguém para esta base, ganhar a eleição e dar uma guinada de gestão na cidade, Meu interesse é fazer com que a minha cidade cresça e se desenvolva”, ressaltou.