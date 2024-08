Ministro critica política de juros do BC: "Falta de inteligência"

Ministro participou do lançamento do programa de qualificação profissional para a Bahia - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho marcou presença em Salvador nesta quarta-feira, 7, em evento com o governador Jerônimo Rodrigues, onde lançaram o programa de qualificação profissional para todo o estado.

Durante discurso, Marinho teceu críticas à política de juros praticada no país pelo Banco Central, e atribiu se tratar de uma "visão arcaica e retrógrada".

“A sociedade, as empresas, a economia, a indústria, o pequeno comércio, a pequena empresa está pedindo redução de juros, porque juros altos inibem investimento, inibem geração de empregos, aumenta o custo do poder público, sangra as finanças dos orçamentos públicos da União dos Estados e dos municípios, e nós não estamos falando de um juros praticados do Brasil que esteja entre os mais baixos do mundo, ele é o segundo mais alto do mundo, portanto a minha incompreensão desta visão arcaica, retrógrada, atrasada do Banco Central em relação à política macroeconômica brasileira", afirmou o ministro.

Para Marinho, a prática do BC em relação aos juros no país não condiz com a realidade do Brasil, que tem se recuperado economicamente no governo Lula.



“Nós não estamos falando de uma economia que está em frangalho, nós estamos falando de uma economia que se recuperou a partir de janeiro do ano passado, com as decisões corretas do presidente Lula para reconstruir o Brasil, recolocar nos trilhos, o papel da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, do BNDES para poder dizer ao mundo empresarial: ‘vamos investir porque o Brasil retomou o seu rumo certo’ sobre a liderança do presidente Lula", disse.

O ministro fez ainda um apelo a quem chamou de "tecnocratas" do Banco Central e questionou se o aumento de juros era a única forma do órgão lidar com a inflação.

“Esse é quase que um apelo aos tecnocratas para que olhem com carinho, e aqui não tem nenhuma crítica, aos técnicos e às técnicas, muito pelo contrário, só que nós precisamos enxergar a realidade da economia brasileira. Nós somos uma economia sólida, uma baita reserva, com exportações crescentes, com geração de emprego crescente. E geração de emprego não é uma ameaça para os juros, muito pelo contrário. O que nós precisamos é redução dos juros para facilitar os investimentos, porque quanto mais investimento você puder combater a inflação pela oferta, mais produção. Mais produção pode segurar a inflação e não acredito que aqueles iluminados do Banco Central só entendam um jeito de controlar a inflação, que é aumentando os juros e restringindo o crédito", disse.

“Essa é uma forma de falta de inteligência do controle da inflação. O controle da inflação inteligente é aquele que diz ao mundo empresarial: ‘Pode investir, pode aumentar a sua produção, porque os empregos estão aumentando, os salários estão aumentando, portanto o crescimento da massa salarial é mais consumo’. É mais consumo para o povo brasileiro, é conquista da dignidade e da soberania de cada família", completou Luiz Marinho.