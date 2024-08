Jerônimo lança programa de qualificação profissional nesta quarta

Durante a solenidade também foi assinado convênio do Projeto Conectar Educação - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Com a meta de qualificar mais de 20 mil baianos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), ao lado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, lançou, nesta quarta-feira, 7, o programa de qualificação profissional Manuel Querino, durante evento solene, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor), bairro Cabula.



A ação do Governo Federal em parceria com o Governo da Bahia, por meio das secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Educação (SEC), terá investimento de quase R$ 27 milhões, neste primeiro momento.

Durante a solenidade também foi assinado convênio do Projeto Conectar Educação.

No evento, o ministro ressaltou que a Bahia foi uma das premiadas por ser o estado que melhor preservou o sistema.

“Ele [Presidente Lula] falou que a Bahia merece uma atenção especial para mostrar para o Brasil e olha, quanto mais fazer, mais se conquista, quanto mais se dedicar quanto mais energia é é melhor é para todo mundo. Então vamos premiar a Bahia de forma diferenciada. Então uma salva de palmas aí para o nosso povo”, afirmou.

Já Jerônimo, ressaltou a importância do projeto para o estado e o papel do ministro no processo.



“É uma ajuda muito importante, ela é reveladora para o que nós precisamos fazer no Brasil, de reconstrução e de União. Uma unidade entre o governo federal, o governo do estado e os governos municipais na área da política, com área técnica, estão conduzindo um vagão de trem. [...] Eu sei que não é fácil, criar essa unidade no Governo Federal, botar para sentar junto com os diversos ministérios, o senhor está peregrinando pelo país, levando a equipe de qualidade que o senhor não é por que são baianos é pelo compromisso e tenho eu tenho certeza que nós estamos construindo uma agenda para o presente, mas preocupado com futuro”, reforçou.