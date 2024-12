Dois homens são mortos e um baleado durante briga de bar na Bahia

O homem fugiu após efetuar os disparos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois homens foram mortos e um baleado durante uma briga de bar na cidade de Barra, no oeste da Bahia na noite de sexta-feira, 6. Entre as vítimas, estão dois colombianos.

De acordo com o g1 Bahia, o colombiano Daniel Arturo Giraldo Villa, de 31 anos, afirmou para policiais militares que estava no bar com o amigo de mesma nacionalidade, Juan Camilo Ballesteros Agudelo, de 25 anos, quando ele começou a discutir com um outro cliente.

Durante a confusão, o suspeito atirou contra os dois. Daniel foi atingido em uma das pernas e Juan no tórax. Neste momento, Afrânio Rabelo dos Santos, de 43 anos, que estava sentado atrás de onde os amigos estavam, também foi baleado no abdômen. O homem fugiu após efetuar os disparos.



As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da cidade, mas Juan e Afrânio não resistiram. Os corpos deles foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, para necropsia.