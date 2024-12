Suspeito de matar dois homens em uma briga de bar na Bahia é preso

As vítimas atingidas por arma de fogo foram identificadas como Afrânio Rabelo dos Santos, 43 anos, e Agudelo Ballesteros, 25 anos - Foto: Reprodução redes sociais

O homem suspeito de assassinar duas pessoas no município de Barra, Oeste da Bahia, foi preso neste domingo, 08. . Uma terceira vítima se recupera dos ferimentos

O crime ocorreu na última sexta-feira, 6, e as vítimas atingidas por arma de fogo foram identificadas como Afrânio Rabelo dos Santos, 43 anos, e Agudelo Ballesteros, 25 anos, na área central do município de Barra. No mesmo episódio, o colombiando Arturo Giraldo Villa, de 31 ano, foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde.

Daniel afirmou para policiais militares que estava no bar com o amigo de mesma nacionalidade, Juan Camilo Ballesteros Agudelo, de 25 anos, quando ele começou a discutir com um outro cliente. Durante a confusão, o suspeito atirou contra os dois. Daniel foi atingido em uma das pernas e Juan no tórax. Neste momento, Afrânio Rabelo dos Santos, de 43 anos, que estava sentado atrás de onde os amigos estavam, também foi baleado no abdômen. O homem fugiu após efetuar os disparos.

"Após um rigoroso trabalho de investigação e com o apoio da Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso na localidade de Barra do Rio Grande. Um segundo envolvido no crime está sendo procurado", diz a nota da polícia.