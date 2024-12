Brasil pede solução pacífica na Síria e orienta saída do país

Nuvem de fumaça sobe no céu da Cidade de Gaza durante um ataque aéreo israelense, durante guerra com o Hamas - Foto: Mahmud HAMS | AFP

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que acompanha com "preocupação" a escalada dos conflitos na Síria e orientou aos cidadãos brasileiros no território que tentem deixar o país. Neste domingo, 8. forças rebeldes que combatem o governo de Bashar al-Assad anunciaram que o ditador deixou a capital Damasco e que seu destino é desconhecido.

A tomada de Damasco, caso se confirme, consolida uma ofensiva surpreendente que, em apenas 10 dias, pôs em xeque o regime que dura 24 anos. "O governo brasileiro acompanha, com preocupação, a escalada de hostilidades na Síria. Exorta todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção e a assegurarem a integridade da população e da infraestrutura civis", diz o ministério, em nota.

Segundo estimativas do Itamaraty, 3,5 mil brasileiros vivem no país do Oriente Médio. De acordo com fontes da diplomacia, a maior parte deles nascidos na Síria, com pai ou mãe brasileiros. Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas das hostilidades.

Leia também:

>> Rússia anuncia que Assad 'renunciou' e saiu da Síria

>> Rebeldes sírios tomam Damasco e anunciam o fim do regime de Assad

>> ONU pede US$ 47 bi de ajuda para enfrentar 'mundo em chamas'

O governo também publicou recomendações para os brasileiros que vivem no país: Caso não esteja na Síria, não viaje ao país;

- Recomenda-se aos nacionais residentes ou de passagem pela Síria que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade. O Aeroporto Internacional de Damasco permanece aberto, mas com restrições em relação às companhias aéreas operando voos;

- Aos nacionais que decidam manter estadia na Síria, recomenda-se adotar as indicações de segurança das autoridades locais e não permanecer em áreas de reconhecido risco;

- Não participe de aglomerações e protestos;

- Verifique se seu passaporte e dos demais membros de sua família possui ao menos seis (6) meses de validade;

- Certifique-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou síria;

- Mantenha todos seus dados de cadastramento atualizados junto ao Setor Consular da Embaixada do Brasil em Damasco.