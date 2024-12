Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na Bahia

Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo, 8 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo uma caminhonete deixou uma mulher morta e outras três pessoas feridas no km 29 da BA-009, nas proximidades de Arembepe, no Litoral Norte da Bahia. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 8.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados para atender a ocorrência, mas, quando chegaram no local, constataram que uma das vítimas já estava sem vida.

Segundo o portal G1 Bahia, o condutor do veículo e outras duas pessoas foram levadas para o Hospital Geral de Camaçari. O estado de saúde deles não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).