Mulher é morta durante corrida de app de transporte em Camaçari

Uma mulher foi morta dentro de um carro de aplicativo de transporte enquanto fazia uma corrida em Monte Gordo, Camaçari, na noite de sábado, 7.

A vítima foi identificada como Larissa Pavan de Assis, de 27 anos. Ela pediu a viagem em Salvador com destino ao município da Região Metropolitana.

De acordo com o site Bahia no Ar, testemunhas que também estavam no veículo e não foram atingidas pelos disparos, relataram que os tiros foram efetuados por um homem que estava em outro automóvel. O motorista de app também foi alvejado e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O caso será investigado pela 33º Delegacia Terrirtorial de Monte Gordo.