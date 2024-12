Policial é baleado e PM fecha o cerco contra bandidos no Curuzu, em Salvador

PM foi baleado na Rua da Alegria - Foto: Reprodução | Google Maps

Um policial da 37ªCIPM foi baleado na localidade do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, na madrugada deste domingo, 8. A ocorrência foi por volta das 2h30, na Rua da Alegria.

O agente, que estava de folga, foi ferido no ombro e socorrido ao Hospital Geral Ernesto Simões, onde passou por atendimento e já recebeu alta médica.

Após a ocorrência, equipes da PM inicaram buscas do suspeito na região. Uma equipe da Rondesp BTS conseguiu localizar os traficantes e houve intenso confronto. Os bandidos, então, fugiram por becos e pulando telhados. Alguns invadiram residências. Um foi atingido e socorrido, mas não resisitiu.

Leia também

>> Duas pessoas morrem em acidente na Avenida Paralela neste domingo

>> Rebeldes sírios tomam Damasco e anunciam o fim do regime de Assad

>> “Cigarro eletrônico é mais viciante que a versão comum”, alerta pneumologista

Segundo a PM, o homem estava com uma pistola camuflada e drogas. O policial militar, vítima da bandidagem, confirmou que o suspeito dos disparos estava com a mesma arma no momento da ação. Além disso, reconheceu o homem como autor dos disparos que lhe atingiu.

Além da pistola, foram apreendidos munições, dois carregadores, lanterna acoplada na pistola, balança de precisão e 25 porções de maconha. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).