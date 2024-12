Duas pessoas morrem em acidente na Avenida Paralela neste domingo

Acidente aconteceu na entrada do bairro do Trobogy, na Avenida Paralela - Foto: Reprodução Redes Sociais

Duas pessoas a bordo de uma motocicleta morreram na manhã deste domingo, 8, em Salvador. O acidente aconteceu na entrada do bairro do Trobogy, na Avenida Paralela.

Segundo informações preliminares, a moto teria colidido com um carro. A dupla não resistiu aos ferimentos e morreu no local, mesmo após o socorro de equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

Agentes da Polícia Militar e da Transalvador também estão no local.