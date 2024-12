Batida entre carro e carreta deixa dois mortos no interior da Bahia

Acidente aconteceu por volta das 11h - Foto: Reprodução | g1 Bahia

Um acidente envolvendo um carro e carreta deixou dois mortos em um trecho da BR-101, em São José da Vitória, cidade no sul da Bahia. De acodo com informações so g1 Bahia, o incidente ocorreu após o carro onde as vítimas estavam bater na lateral de uma carreta. O motorista da carreta não se feriu.

De acordo com informações passadas da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 11h.

Segundo a TV Santa Cruz, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram presas nas ferragens. Os corpos foram removidos com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Uma perícia vai identificar as circunstâncias da batida.