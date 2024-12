Claudia Leitte realizará ensaio de verão no Candyall Ghetho Square

Claudia Leitte - Foto: Reprodução

Neste sábado (14), a cantora e compositora Claudia Leitte vai realizar o seu primeiro ensaio de verão da temporada 2024/2025, levando o “Soul de Rua” para o Candyall Guetho Square, em Salvador. O projeto se inspira na energia vibrante da estação do ano e vai reunir o melhor da música e da alegria baiana, com os seus maiores sucessos da artista. No show, ela vai apresentar vários estilos musicais, desde o axé, ao rock ao pagode. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse ou na loja da Agência Diva no Shopping da Bahia.

Em conversa com o Anota Bahia, Claudia conta a importância do Candyall Guetho Square em sua vida, antes mesmo se tornar cantora, assistindo shows da Timbalada e dividindo momentos marcantes com Carlinhos Brown. “Agora eu vou voltar pro Guetho e para mim é muito simbólico, porque lá naquele começo que Brown estava comigo, no final do Babado Novo ele estava comigo, também estava comigo no começo da minha carreira solo em Copacabana. Brown sempre comigo na minha história. É muito especial voltar para fazer esses ensaios e com ele, é muito especial do lugar mais pessoal do meu coração”, conta a artista.

“O nome desse momento agora, da temática do nosso verão, é ‘Soul de Rua’. Então eu vou tocar tudo, tudo que vem da rua. A gente aqui na Bahia temos isso de não ter limite, então é música para todos os gostos. Eu sempre cantei tudo, porque no Carnaval você canta ali seis horas, então eu canto Led Zeppelin, Anna Júlia [dos Los Hermanos], já ganhou música do Carnaval, em uma esquina tem Quincy Jones, Bono Vox no Carnaval. Vou fazer tudo que vier na cabeça nesses ensaios, pagode, samba, axé, rock n’ roll, vai ser um negócio da zorra”, explica Claudia Leitte.