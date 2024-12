Pôr do Som incerto? Equipe de Daniela Mercury se posiciona sobre situação

Show de Daniela Mercury segue incerto em Salvador - Foto: Olga Leira | Ag. Tarde

Fora da grade oficial do Festival Virada Salvador, a edição do Pôr do Som segue incerta. A equipe de Daniela Mercury confirmou ao Portal A TARDE que continua "tentando viabilizar" o show, que tradicionalmente ocorre no 1º dia de janeiro.

No mês passado, a cantora garantiu o desejo da realização da apresentação no Farol da Barra, após ter ficado de fora do festival que acontecerá entre 27 e 31 de dezembro em espaço da orla da Boca do Rio, que passa a ser chamado de Arena O Canto da Cidade.

Em nota à reportagem, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) afirmou que "a Prefeitura se comprometeu a pagar o cachê de Daniela, como vem fazendo ao longo dos últimos anos, para que a artista possa realizar o seu projeto pessoal".

A Saltur ressaltou que apoiará a famosa e o Pôr do Som, "no lugar que for de seu desejo".

"Daniela Mercury se comprometeu a buscar parcerias públicas e/ou privadas para a realização do evento. Ficamos no aguardo", completou a Saltur, no comunicado.

Daniela Mercury fala de evento tradicional

Durante a Sinfonia Terra Brasilis, concerto que encerrou o G20 da Cultura em Salvador, em novembro, ela havia garantido o interesse na realização do evento no dia 1º de janeiro.

"A gente está alinhando para ver onde vai ser, como vai ser [...] Realmente é um evento que se tornou, em muitos momentos, maior, e depois do show da virada, o mais grandioso. A gente torce para que ele continue no calendário", disse.

A baiana comentou que o Virada Salvador fez com que o Pôr do Som ficasse ainda maior. "A gente torce pra que ele continue no calendário, porque realmente é um Dia Mundial da Paz. É um espetáculo diferente", declarou.

Alteração do nome

Até o ano passado, o espaço do Festival da Virada Salvador era chamado de Daniela Mercury. Em outubro, a Prefeitura passou a chamar o local apenas de Orla da Boca do Rio, mas aceitou a sugestão da cantora para utilizar o nome de um dos seus maiores sucessos.

A alteração no nome da arena de shows foi feita após pedido do Ministério Público da Bahia. O MP-BA declarou à reportagem que seguiu a Lei Federal 6.454/1977, que proíbe a atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos.