Zeca Pagodinho anuncia pausa na carreira: "Se dedicar à família"

Recentemente, Zeca Pagodinho protagonizou um momento descontraído - Foto: Divulgação

Vai deixar saudade! Zeca Pagodinho, de 65 anos, comunicou que fará uma pausa na carreira musical. O artista revelou que deseja aproveitar mais momentos ao lado de sua família após encerrar a turnê em celebração aos 40 anos de trajetória artística.

Leia mais

>>> Dupla Jorge & Mateus confirma data de show em Salvador antes de pausa

>>> Gilberto Gil desabafa sobre aposentadoria dos shows após turnê

>>> Dire Straits Legacy faz novo show neste sábado em Lauro

Em nota oficial, sua assessoria explicou: "Durante este tempo, ele irá se dedicar à família e principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos".

A pausa deve durar cerca de cinco meses, com o último show agendado para o dia 21 de dezembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Recentemente, Zeca Pagodinho protagonizou um momento descontraído ao convidar o cantor Bruno Mars para uma cerveja em Xerém, após o show do astro no Brasil. “Fala, Bruninho! Depois de ontem, você está oficialmente convidado a vir no nosso bar em Xerém. Pode vir tranquilo que tem bastante cerveja aqui”, brincou o sambista.