OSBA anuncia concerto gratuito no Pelourinho

Concerto terá a regência do maestro Carlos Prazeres - Foto: Divulgação | Taylla de Paula

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realizará no próximo domingo, 22, às 17h, o Natal da OSBA, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. O concerto terá a regência do maestro Carlos Prazeres, além de contar com a participação como solistas da soprano Maria Carla Pino Cury e o Spalla da OSBA, o violinista Francisco Roa. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

O tradicional Natal da OSBA encerra as atividades da temporada 2024 da Orquestra, com um repertório que equilibra clássicas natalinas, momentos de virtuosismo instrumental e vocal, além de obras que evocam esperança e união.

O programa inclui as obras: "O Quebra-Nozes: Suíte n° 1", do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893); “Song to the Moon”, da ópera “Rusalka”, do compositor tcheco Antonín Dvořák (1841-1904); “Bailèro”, da coletânea “Chants d’Auvergne”, do compositor francês Joseph Canteloube (1879-1957); trechos de “O Messias”, do compositor alemão Georg Friedrich Händel (1685-1759); e árias da ópera “Júlio César no Egito”, também de Händel.

Para o maestro Carlos Prazeres, a apresentação busca transmitir uma mensagem de paz e renovação, resgatando o verdadeiro espírito do Natal. “Queremos oferecer ao público um momento de acolhimento e conexão, onde a música serve como linguagem universal para celebrar a fraternidade e a esperança de um novo ano mais harmonioso”, afirma Carlos Prazeres.

O maestro ainda destaca a presença da soprano brasileiro-chilena (nascida na Paraíba) Maria Carla Pino Cury e do violinista chileno Francisco Roa, que dão um toque especial à apresentação de encerramento da temporada 2024 da OSBA.

“Maria Carla é uma cantora excepcional, com uma presença de palco cativante e uma voz que transmite emoção em cada frase musical. Já Pancho, como carinhosamente chamamos nosso Spalla, traz uma liderança artística exemplar à frente da orquestra. Seu virtuosismo e sensibilidade garantem interpretações marcantes, e sua participação como solista destaca ainda mais a excelência da OSBA como conjunto”, enfatiza Carlos Prazeres.

Para o maestro, quem for à apresentação encontrará um concerto que trará a memória afetiva de clássicos que transcendem gerações, assim como um virtuosismo vocal e instrumental, numa atmosfera única de uma Orquestra conectada com sua sociedade. E, como desejo natalino e de ano novo, Carlos Prazeres deixa o recado:

“Gostaríamos de agradecer profundamente ao público que nos acompanhou ao longo de 2024, fortalecendo a ligação entre a OSBA e a comunidade baiana. Desejamos a todos um Natal repleto de luz, música e união, e que 2025 seja um ano de muita paz e realizações! Que continuemos juntos, inspirados pela beleza da arte e da música, em cada nota tocada e ouvida”.