Governo lança edital para o Carnaval com inclusão do Axé

Artistas, grupos musicais e bandas poderão se inscrever gratuitamente para participar do Carnaval do Pelô 2025. As inscrições ocorrem de 17 de setembro a 4 de novembro através de formulário online no site da SecultBa.

A novidade para o edital de 2025 é a inclusão de uma modalidade exclusiva para artistas, bandas ou grupos da Axé Music, em celebração aos 40 anos do gênero musical que contará com palco específico na festa.

Após o recorde de público no carnaval do Pelourinho em 2024, o novo edital terá o investimento de R$ 3 milhões e selecionará mais de 80 propostas artísticas, divididas em 10 modalidades.

O “Carnaval do Pelô” é promovido pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura (SecultBa).

Além do Axé Music, as modalidades estão divididas em Projeto 3 artistas (no qual 3 artistas se juntam para uma apresentação única), com propostas no valor de R$ 60 mil cada; “Microtrio”, com propostas de R$ 50 mil; “Nanotrio”, com propostas de R$ 40 mil; “Show musical em palco”, com propostas no valor de R$ 30 mil. A modalidade “Baile infantil”, será R$ 30 mil; para “Orquestra”, com propostas de R$ 35 mil; “Bandinha de percussão” no valor de R$ 15 mil cada; já a modalidade “Bandão” no valor de R$ 45 mil; para “Bandinha de sopro e percussão” com propostas de R$ 25 mil; e na modalidade “Performances”, no valor de R$ 25 mil.

Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas, incluindo Empresário Individual e Microempreendedor Individual, desde que atenda aos requisitos do edital. Cada inscrito só pode concorrer em uma modalidade, não haverá mais de uma contratação do mesmo proponente, artista, banda ou grupo.

Amô Pelo Pelô

Com 319 atrações, mais de 1 milhão de pessoas lotaram os espaços do Centro Histórico para curtir a festa no Carnaval de 2024, que teve como principal característica a diversidade.

O Carnaval do Pelô também integra a ação Amô Pelo Pelô do Governo da Bahia e conta com atrações de diversos estilos musicais como afro, reggae, arrocha, axé, antigos carnavais, samba, hip-hop e guitarra baiana, além da realização de bailes infantis.