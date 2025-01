EXCLUSIVO Pôr do Som: licenciamento tem início e evento pode acontecer na Barra Evento ocorre, tradicionalmente, no 1º dia de janeiro Por Luiz Fabio e Edvaldo Sales 19/12/2024 - 17:04 h

Pôr do Som tradicionalmente ocorre no 1º dia de janeiro - Foto: Reprodução da capa do álbum ao vivo 'Eu sou o Carnaval'

Fechar

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, comentou sobre a realização do Pôr do Som, que segue incerta. O evento, que tradicionalmente ocorre no 1º dia de janeiro, é comandado por Daniela Mercury. Leia também:

>> Pôr do Som incerto? Equipe de Daniela Mercury se posiciona sobre situação

>> Lan Lanh faz reflexão sobre carreira e 40 anos da Axé Music

>> Fim da polêmica? Daniela Mercury fala sobre Réveillon de Salvador Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor pontuou que a Prefeitura de Salvador sempre bancou o cachê da artista. “Esse evento só acontece porque nós pagamos o cachê de Daniela, com muito gosto, porque é uma artista extraordinária e que realiza esse evento no dia 1º”, disse. Isaac falou, porém, que neste ano, “por uma questão de logística e por ser melhor para a cidade, o Festival Virada começa no dia 27 e termina no dia 31. Ou seja, no dia 1º, de fato, o festival vai acontecer como sempre e o Pôr do Som poderia acontecer da mesma forma que sempre aconteceu”. Porém, a artista, por razões dela, tem o desejo de fazer exclusivamente no dia 1º, e nesse dia não haverá estrutura para fazer esse evento, mas foi um desejo dela. O prefeito concordou. Isaac Edington - presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) Isaac Edington disse ainda que só está faltando a parte burocrática. “Nos comprometemos a pagar o cachê dela e ela se comprometeu a buscar outros parceiros também para poder viabilizar a estrutura. Já recebi a informação de que a central de licenciamento de eventos iniciou o processo para fazer na Barra. [...] Da nossa parte está tudo certo”. Ao Portal, a equipe de Daniela Mercury confirmou que novidades sobre o evento serão anunciadas em breve.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR