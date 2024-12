Lan Lanh faz reflexão sobre carreira e 40 anos da Axé Music

Lan Lanh falou da sua carreira e trabalho com vários ícones - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Lan Lanh, renomada percussionista e esposa da atriz Nanda Costa, abriu o seu coração sobre a trajetória na música, os desafios enfrentados em um meio predominantemente masculino e a importância cultural da Axé Music, que completa 40 anos em 2025.

>>> "Eu me sinto melhor", diz Nanda Costa sobre vida na Bahia com família

Em entrevista ao Portal A TARDE, a artista, que tem décadas de carreira, destacou como sempre priorizou decisões movidas pela paixão e autenticidade. "A música me levou para lugares maravilhosos. Sempre deixei as coisas acontecerem, agindo com o coração. Fiz escolhas que nem sempre me davam mais dinheiro, mas traziam felicidade no processo", compartilhou.

A esposa de Nanda Costa relembrou a dificuldade de se estabelecer em uma profissão ainda marcada por barreiras de gênero: "Romper essas barreiras, ser feliz e manter a paixão foi essencial. Até hoje, só toco com quem amo e com quem me divirto".

>>> Para o Verão e além: perspectivas para o teatro de Salvador em 2025

Lan falou com orgulho sobre as suas inspirações e o impacto que teve ao abrir caminhos para outras mulheres na percussão. "Tive padrinhos incríveis, como Carlinhos Brown e Mônica Lelê. Brown me viu tocando bateria ainda menina e me incentivou. Ele dizia: ‘Você tem ritmo, precisa tocar’."

A percussionista relembrou momentos marcantes, como sua passagem pela banda de Cássia Eller e sua participação como a única mulher na primeira formação da banda solo de Brown: "Foi muito importante. Inspirei muitas meninas a acreditar que também podiam tocar, e hoje vejo várias delas nos palcos. É gratificante saber que fiz parte disso".

A força da Axé Music

Com o aniversário de 40 anos da Axé Music se aproximando, Lan Lanh destacou a importância desse gênero musical, que nasceu na Bahia e conquistou o Brasil.

>>> Pôr do Som incerto? Equipe de Daniela Mercury se posiciona sobre situação

Na entrevista, ela contou ainda a sua relação com o ritmo: "Axé é uma energia que vem dos terreiros, dos batuques. Meu pai, com a visão que teve, criou o primeiro estúdio de ensaio em um galpão no Bonocô, onde passaram Timbalada, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e muitos outros".

O pai de Lan, que faleceu em 2021, foi Ilsio Moreira, mais conhecido como Moreirão. Ele ficou conhecido entre os músicos baianos por comandar junto com sua outra filha, Brenda Joice, o estúdio Sonar.

A artista completou falando da relação do gênero com blocos afros, como o Ilê Aiyê, que fez 50 anos com seu bloco.