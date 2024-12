"Eu me sinto melhor", diz Nanda Costa sobre vida na Bahia com família

Nanda Costa falou da vida com a família em Salvador - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Nanda Costa sempre teve uma relação especial com a Bahia, influenciada pela música e pela cultura do estado desde a infância. Em entrevista ao Portal A TARDE, a atriz, que participou do ‘Papo Reto’ da Rádio A TARDE FM (103,9), ao lado da esposa, Lan Lahn, contou como decidiu se mudar para Salvador.

A famosa, um rosto conhecido do público da Globo e que já interpretou uma personagem baiana na dramaturgia, fez questão de destacar a conexão afetiva com a cidade e o impacto positivo que essa mudança teve em sua vida e na de suas filhas.

Nanda Costa revelou que, desde jovem, se encantou com as músicas da Bahia, especialmente de artistas como Daniela Mercury e Timbalada, cujas canções tocavam seu coração de maneira única. "Eu lembro de ser criança e ouvir as músicas, e tudo tocava o meu coração diferente do que o restante das outras músicas", contou.

Quando finalmente teve a chance de conhecer Salvador, a sensação foi mágica. A artista descreveu a experiência como um alívio, uma sensação de calma que a envolveu de imediato. "Fiquei menos ansiosa, mais calma", revelou, destacando a tranquilidade que a cidade transmitiu.

Mudança para Salvador e impacto na família

Após se casar com Lan Lahn, a atriz começou a passar mais tempo em Salvador, não apenas durante o verão, mas em todas as estações do ano. Já morando na Bahia há mais de um ano, Nanda afirmou: "Agora eu digo que eu amo essa cidade". A mudança para a Bahia também trouxe uma transformação nas filhas do casal, que se sentiram felizes e conectadas com o ambiente baiano.

Lan Lahn, percussionista e esposa de Nanda, compartilhou um sentimento similar e garantiu que está redescobrindo sua cidade natal, reencontrando amigos e revendo pontos que marcaram sua história.

"É muito bom voltar para casa", disse Lan, ressaltando a alegria de se reconectar com as raízes. Para ela, Salvador é o lugar onde se sente "bem", e essa sensação de lar é algo que tanto ela quanto Nanda compartilham com suas filhas.

"As meninas estão mais felizes aqui. Eu vi que elas estão mais alegres. Elas falam: 'Eu amo Salvador, eu amo a Bahia'. E já estão pegando um sotaquezinho", revelou Nanda, mostrando a conexão das filhas com o ambiente baiano. "Eu falo, que, quando eu me aposentar, eu vou querer mudar de vez pra Salvador", completou.

Embora o Rio de Janeiro ainda seja uma parte importante da rotina de trabalho do casal, com compromissos no eixo Rio-São Paulo, a mudança para Salvador não afetou negativamente a carreira de Nanda.

Ela explicou à reportagem que o trabalho no setor de entretenimento, especialmente com o crescimento do streaming, permite uma flexibilidade que facilita a "ponte aérea" entre as cidades. "Eu estava no Rio ontem, estou filmando, mas com o streaming, a vida agora é diferente. Cada hora é em um canto, e isso não me impede de viver em Salvador", disse.

Para Nanda, a mudança de base para Salvador trouxe uma melhoria na qualidade de vida, permitindo conciliar o trabalho com uma vida familiar mais tranquila. "Aqui, eu me sinto melhor", concluiu.