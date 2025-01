"Maior evento do Brasil", diz gestor sobre Festival Virada Salvador

Festival Virada começa no dia 27 de dezembro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador já faz parte do calendário de festas da cidade, mas está cada vez mais ganhando força fora da Bahia. O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, declarou que o evento oficial de Réveillon da capital baiana é "o maior evento realizado em espaços públicos do Brasil". A edição deste ano acontecerá entre 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

"Nós temos aqui em Salvador o maior evento em espaços públicos do Brasil. Alguém vai dizer 'ah, mas o Réveillon do Rio de Janeiro é maior'. O do Rio de Janeiro tem o maior público em um dia, mas não tem 100 horas de música, não tem a quantidade de atrações que nós temos aqui, proporcionalmente", afirmou o presidente da Saltur ao Portal A TARDE.

Edington ressaltou que o Rio de Janeiro é o maior destino turístico brasileiro, mas que Salvador consegue ser um importante destaque nacional e internacionalmente com seu calendário de festas e eventos.

Ainda sobre o Festival Virada Salvador, Isaac Edington acrescentou: "No Brasil, o mais estruturado, mais organizado, melhor, certamente é o Réveillon de Salvador. E isso faz com que a gente consiga um aumento do turismo, gere renda, ocupe hotelaria da cidade... É um instrumento fantástico de promoção da cidade".

"Durante 5 dias, a gente reúne o que é melhor da nossa música aqui e que faz sucesso no Brasil. A gente traz o expoente da música nacional, que fazem sucesso no Brasil para Salvador, e isso atrai um público significativo de fora da cidade para Salvador durante esse período, coisa que não acontecia no passado. Então isso é muito importante e promove a cidade", sinalizou o presidente da Saltur.

Pessoas que vem esse ano saem daqui com uma experiência positiva, porque elas não vão só apenas no festival, circulam pelas cidades e pelos museus, provam a nossa gastronomia, a nossa música presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington

Atrações do Festival Virada Salvador

Léo Santana será o responsável para comandar o momento da chegada do Ano Novo, no dia 31. Esta será a primeira vez em que o cantor omandará a contagem regressiva e a virada de ano. Nas últimas edições do evento, a honra coube a Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

Ivete estará ao lado de Alok, Baiana System, Manu Bahtidão e Xand Avião no primeiro dia, na sexta-feira. No dia 28, os artistas do palco principal serão Bell Marques, João Gomes, Olodum, Psirico e Thiago Aquino.

No dia 29, se apresentam Claudia Leitte, Durval Lélys, Simone Mendes, Tony Salles e Wesley Safadão. No dia 30, Gustavo Mioto, Henry Freitas, Matuê, Raça Negra e Timbalada comandam a festa. E, no último dia de 2024, além de Léo Santana, a grade de atrações tem Belo, Jorge & Mateus, Luan Santana, Mari Fernandez e Parangolé.

A respeito da grade, o presidente Saltur minimizou as críticas a respeito da escolha de Léo Santana: "São 5 dias de evento, então, é lógico, que aquele momento da virada é um momento muito especial. A gente já teve Ivete várias vezes, já tivemos Cláudia Leitte... Achamos que neste momento era uma oportunidade da gente ter Léo Santana, mas continuamos com todos elas na própria grade".