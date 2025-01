Festival Virada Salvador: inscrições para Camarote Acessível começam sexta

Camarote Acessível terá vista privilegiada da Arena O Canto da Cidade - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Pessoas com deficiência que desejam participar do Camarote Acessível do Festival Virada Salvador 2025 podem fazer as inscrições nesta sexta-feira (20), a partir das 8h, até às 14h do dia 25. O cadastro para as 200 vagas disponíveis pode ser realizado através do site https://miranteacessivel.salvador.ba.gov.br.

O Camarote Acessível é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e, pelo terceiro ano consecutivo, proporciona espaços com segurança, conforto e vista privilegiada da Arena O Canto da Cidade, durante todos os cinco dias da grade de atrações, que contará com shows de Ivete Sangalo, Simone Mendes, Timbalada e muito mais.

“Afinal, não adianta falarmos de espaço público, de público diverso, sem realmente incluirmos todos. Portanto, criar um local para abrigar pessoas, independente da condição, mostrando que ela pode curtir como todas as outras, tendo deficiência ou não, de forma que práticas como estas se tornem hábitos e um número cada vez maior desse público possa ter acesso normatizado a todos os ambientes é o que busca a gestão”, frisou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

Cada pessoa terá direito a um acompanhante, com idade superior a 18 anos. Equipe formada por audiodescritores, intérpretes de libras, guias de acessibilidade com especialização em Transtorno do Espectro Autista, deficiência visual e deficiências múltiplas estará lotada no espaço à disposição para auxiliar em qualquer demanda que possa vir a surgir durante o evento.