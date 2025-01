A Dama lança EP com apostas para o Verão

O EP traz uma regravação do sucesso “Só as Talentosas" - Foto: Divulgação

A cantora Alana Sarah, conhecida artisticamente como A Dama, acaba de lançar seu novo EP, Verão 2024/25, disponível em todas as plataformas digitais. O projeto conta com seis faixas, incluindo a inédita “Dá Seta e Joga”, uma aposta da artista para embalar o verão com sua batida marcante.

“Esse projeto tá muito bacana, é um aquecimento para o verão 2025 e eu espero que a galera curta muito, que bata muito nos paredões. Trouxe canções com uma batida forte e marcante, que é para não deixar ninguém parado”, comentou a artista.

Além de novas músicas, o EP traz uma regravação do sucesso “Só as Talentosas”, originalmente gravada com Léo Santana. Na nova versão, a canção é apresentada apenas com a voz de Alana.

Ouça agora através do link.