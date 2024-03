Lenine e Chico César se apresentam na 2ª edição do Festival Vermelho | A TARDE

Os cantores e compositores Lenine e Chico César são as primeiras atrações confirmadas da segunda atração do Festival Vermelho, que será realizado nos dias 22 e 23 de março com entrada gratuita.

Realizado pelo PCdoB e pela Fundação Maurício Grabois, o evento conta com extensa programação de atividades culturais e políticas no bairro Santo Antônio Além do Carmo.

Com o tema “Cultivando a Democracia”, o evento se estende entre o Largo do Santo Antônio, a Chácara Baluarte e a escola Divino Mestre, reunindo diversas lideranças políticas nacionais e locais.

A capital baiana é a segunda cidade a sediar o evento. O 1° Festival Vermelho ocorreu no Caminho Niemeyer, em Niterói (RJ), cidade onde o PCdoB foi fundado.

Sob o lema “Florescer a Esperança”, o evento foi o ponto alto da celebração do centenário do Partido e contou com a participação do presidente Lula e atrações musicais como Zélia Duncan, BNegão, Mart’nália e outros, em mais de 30 horas de programação simultânea com debates, shows, feira gastronômica e lançamentos.