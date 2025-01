Cortejo Afro vai realizar primeiro ensaio de 2025 no Pelourinho

A banda Cortejo Afro surgiu em 2 de julho de 1998 - Foto: Divulgação

A banda Cortejo Afro vai realizar o primeiro ensaio de 2025, na próxima segunda-feira, 6, na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador. O evento vai começar a partir das 21h e o grupo promete agitar o público com o som de suas composições, mescladas a releituras de clássicos da MPB, do Pop e da batida percussiva.

Este projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro e conta com os apoios do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), Governo do Estado, Procultura e Clube Correio.

A banda Cortejo Afro surgiu em 2 de julho de 1998. O grupo e o bloco foram idealizados pelo artista plástico Alberto Pitta que, há mais de 40 anos, desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africana. A entidade, envolvida com esta proposta, desenvolve trabalhos sociais junto à sua comunidade durante o ano inteiro.

Os ingressos estão à venda Ticket Maker: 1º lote R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada).