Verão 2025: confira as festas e shows confirmados em Salvador

Para os baianos, a estação mais quente do ano é sinônimo de celebração, música e uma mistura vibrante de tradições que vão do sagrado ao profano. Como sempre, Salvador será o epicentro dessa folia, se preparando para o Carnaval de 2025.

Antes disso, uma série de eventos vai esquentar os corações daqueles que aguardam ansiosos pela temporada de festas. E, claro, tudo isso ao som do axé, do samba-reggae, do pagode, do arrocha e das batidas que fazem Salvador ser tão única.

Desde o dia 1º de dezembro, a cidade começou a receber os ensaios dos principais grupos de música baiana, como a Timbalada.

Além dos shows e ensaios, as festas que unem o sagrado com o profano são um dos maiores atrativos do verão baiano. Desde a Festa de Santa Bárbara, que abre o mês de dezembro, até as tradicionais celebrações de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Bonfim e Iemanjá, Salvador reafirma sua vocação para a mistura de fé, cultura e festa popular.

O Portal A TARDE reuniu as principais festas confirmadas para o verão de Salvador.

Confira a programação abaixo e prepare-se para a folia:

Dezembro

21/12 - Som de Jorge com Filhos de Jorge, no Carmo

22/12 - Axé 40 Brown de Carlinhos Brown

25/12 - Axézin de Natal com Alexandre Peixe

27/12 a 31/12 - Festival Virada Salvador

Janeiro

01/01 - Pôr do Jau - Jau, Filhos de Jorge e Cortejo Afro

05/01 - Ensaios da Timbalada

06/01 - A Melhor Segunda com Xanddy

10/01 - Baile da Santinha com Léo Santana

11/01 - Churrasquinho Menos é Mais

11/01 - Pranchão 2025 - Atrações: Durval Lelys, Timbalada e banda Filhos de Jorge



16/01 - Lavagem do Bonfim

16/01 - Axézin Bonfim

18/01 - Ensaio de Anitta

18/01 - Arrocha Litoral - Pablo, Silfarley e Toque Dez

23/01 - Gravação Audivisual 45 anos – Cheiro de Amor e Convidados

25 e 26/01 - Festival de Verão

31/01 - Saulo Som Sol

31/01 - São Lázaro

Fevereiro

02/02 - Dia de Iemanjá

08/02 - Festival Arrocha Safadão

09/02 - Saulo Som Sol com Saulo Fernandes



16/02 - Axezão - Baile Preto e Branco

21/02 - Lavagem de Itapuã

22/02 - Fuzuê

23/02 - Furdunço

24/02 - Melhor Segunda-feira do Mundo

25/02 - Pipoco com Léo Santana

26/02 - Fanfarras no circuito Sérgio Bezerra

27/02 a 4/03 - Carnaval 2025

05/03 - Arrastão da Quarta-feira de Cinzas