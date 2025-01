Festa de Reis: Confira a programação da festa tradicional em Salvador - Foto: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvado

Com o tema "Celebrando o Jubileu de Esperança, com os Santos Reis vamos ao encontro do nosso único Salvador", a Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Largo da Lapinha, Salvador) celebra a tradicional Festa de Reis - Solenidade da Epifania do Senhor -, com uma programação que conta com tríduo, desfile dos Ternos de Reis e Missas.

Nos dias 3 e 4, às 19h; e 5 de janeiro, às 18h, os fiéis participam do tríduo, sempre na Matriz. Na última noite das celebrações em preparação ao Dia de Reis, após a Missa acontecerá a bênção das casas e das barracas da festa, seguida do tradicional desfile dos Ternos de Reis pelas ruas da Lapinha.

Já no dia solene, 6 de janeiro, a programação terá início com a alvorada às 6h; oração do Terço às 7h30; Missas às 8h (esta pelo aniversário do Terno Anunciação) e às 11h; momento de oração com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, às 15h; apresentação do Coral da Polícia Militar, às 18h; e Missa, às 19h, encerrando os festejos.

Festa dos Santos Reis

A Solenidade da Epifania do Senhor, também conhecida como “Dia de Reis”, ou “Dia dos Santos Reis”, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela.

Os três Reis Magos levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam, ainda, o futuro da missão de Jesus.

A intenção dos evangelistas, ao mostrarem os magos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo.

SERVIÇO:

O QUÊ: Solenidade da Epifania do Senhor – Festa de Reis

QUANDO: Tríduo: 3, 4 e 5 de janeiro / Festa: 6 de janeiro

ONDE: Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Largo da Lapinha, Salvador)