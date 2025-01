Babado Novo realiza 2ª edição do ‘Bloco Uau! Chá da Alice’

Mari Antunes promete levar para o palco alguns dos maiores sucessos da carreira da banda - Foto: Divulgação

A banda Babado Novo, liderada pela cantora Mari Antunes, vai realizar a segunda edição do ensaio do ‘Bloco Uau! Chá da Alice’. O evento acontecerá nesta sexta-feira, 3, a partir das 18h, no Largo da Tieta, no Pelourinho.

Mari Antunes promete levar para o palco alguns dos maiores sucessos da carreira do grupo para animar os fãs.

Canções como ‘Descidinha’, ‘Safado Cachorro’ e ‘Sururu’ — a aposta do Babado Novo para o verão 2025 —, farão parte do repertório e prometem levar a atmosfera do Carnaval de Salvador para o Pelourinho.