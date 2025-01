É o Tchan vai se apresentar em festa na Lavagem do Bonfim

A festa vai acontecer no Clube dos Oficiais, localizado na Cidade Baixa, no bairro de Roma - Foto: Divulgação

O É o Tchan é uma das atrações confirmadas para se apresentar no evento ‘Pra Sambar no Bonfim’, que acontece no dia da Lavagem que homenageia Nosso Senhor do Bonfim, um dos padroeiros da cidade de Salvador, no dia 16 de janeiro.

A festa vai acontecer no Clube dos Oficiais, localizado na Cidade Baixa, no bairro de Roma. Sob o comando dos vocalistas Beto Jamaica e Compadre Washington, o grupo vai apresentar um show com clássicos de sua trajetória. Músicas como ‘Dança do Bumbum’, ‘A Nova Loira do Tchan’ e ‘Bota a Cara no Sol’, incluindo a nova música de trabalho, ‘Jogadinha’.

As outras atrações confirmadas são: Companhia do Pagode, Água Fresca, Samba Trator e Nei D’Resenha.

Os ingressos já estão à venda, no site da Ticket Maker.