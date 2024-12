Parangolé e É O Tchan lançam parceria inédita; veja clipe

MÚSICA DO CARNAVAL?

Parangolé está lançando nova música - Foto: Divulgação

O Parangolé, sob o comando de Lincoln Senna, está lançando a sua nova música, nesta sexta-feira, 13. Este é o primeiro lançamento com o cantor nos vocais. Trata-se de "Sol, Verão, Relaxa", em parceria com o grupo É O Tchan.

O videoclipe, lançado junto com a música, foi gravado no Sucre Estúdios. Além de escalar Beto Jamaica e Compadre Washington, a banda baiana ainda contou com o ballet da FitDance na gravação.

“Fizemos essa música pensando justamente nessa entidade que é o ‘Tchan’. Quando convidei e eles toparam fiquei muito feliz. Foi a realização de um sonho! Uma atmosfera de muita alegria tomou conta do estúdio e de toda a equipe envolvida”, disse Lincoln Senna.

Disponível em todas as plataformas digitais, "Sol, Verão, Relaxa" é uma composição assinada por Lincoln Senna, Marlon Nunes, Rodrigo Hit e Webert Jesus.

Confira o clipe: