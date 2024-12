Scheila Carvalho e Sheila Mello farão dupla de reality da Globo

- Foto: Reprodução

Sheila Mello e Scheila Carvalho, dupla que fez sucesso no "É o Tchan", reeditarão a parceria na quinta temporada do “The Masked Singer Brasil”. As dançarinas vestirão as fantasias de Ruth e Raquel, as personagens icônicas da novela “Mulheres de Areia”, informou o portal Leo Dias.

Esta edição do programa, que estreia 12 de janeiro, homenageará os 60 anos das novelas da Globo.

Ainda de acordo com o jornalista, a primeira eliminada será Carminha, a vilã de “Avenida Brasil”. A jornalista Sandra Annenberg será a responsável por dar corpo e voz à personagem.

As gravações da atração, que será apresentada pela recém-contratada Eliana, estão acontecendo em um estúdio em Guarulhos, São Paulo.