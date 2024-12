Passeio de Lamborghini de Davi Brito vira piada nas redes sociais

Davi mostrou detalhes do passeio nas redes sociais nessa terça-feira, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito e a irmã, Raquel Brito, estão aproveitando bastante a viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. A mais nova aventura da dupla no local foi um passeio luxuoso em uma Lamborghini azul avaliada em cerca de R$ 4,3 milhões. Eles mostraram detalhes nas redes sociais nessa terça-feira, 3.

Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador digital compartilhou registro do passeio no carro, que é um dos mais cobiçados do mundo. “Foi incrível. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade”, escreveu na legenda de sua postagem.



Os internautas aproveitaram para tecer comentários — e fazer piadas — sobre o momento de lazer do campeão do BBB 21 e da ex-Fazenda. “A pessoa tem uma oportunidade única na vida e ao invés de aproveitar isso pra ter uma vida financeira instável prefere ficar ostentando um estilo de vida que a gente sabe que ele não têm pois ele tá longe de estar tão rico igual gosta de aparentar, é muita burrice”, disparou uma internauta.

“Igual Ronaldinho, olhou pra um lado e tocou pro outro”, brincou outro. Mais uma pessoa escreveu: “Que presepada alugar uma Lamborghini pra ficar atrás de outro carro filmando”. Outra pessoa disse: “E disseram que eles estavam na pior!”.

