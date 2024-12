Davi Brito é detonado por helicóptero falso em Dubai: "Viciado em mentir"

Post de Davi chamou a atenção - Foto: Reprodução | Instagram

A viagem do baiano Davi Brito a Dubai segue dando o que falar e nesta sexta-feira, 6, um detalhe em sua foto chamou a atenção do público nas redes sociais. O campeão do BBB 24 publicou uma foto em pé em uma lamborghini e ao fundo estava um helicóptero. Internautas então notaram que a aeronave seria falsa e a foto modificada.

"Esse davi brito é viciado em mentir parece eu", diz um post com mais de 250 mil visualizações no X (antigo Twiitter).

Na publicação de Davi Brito da foto em questão no Instagram, os comentários apontam para o helicóptero falso.

"Esse não cansa de mentir e tentar enganar o povo, até helicóptero o cara colocou na foto. E sem piloto ainda. Está parecendo a história do termômetro", diz um comentário.

"Pior e ver gente militando com a foto do davi esse e o maior 171 que já vi", comentou outro.

"O helicóptero tá sem piloto, é isso msm?", questionou outro comentário.

Apesar da polêmica com o helicóptero falso, Davi Brito também contou com apoio dos fãs nos comentários do mesmo post. O baiano acumulou 8.2mihões de seguidores no Instagram.