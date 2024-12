Davi Brito se despede de Dubai após viagem luxuosa: “Um sonho”

Davi viajou para Dubai, nos Emirados Árabes - Foto: Reprodução/Instagram daviooficialll

A viagem repleta de ostentação de Davi Brito para Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado da irmã, Raquel Brito, chegou ao fim. Em publicação compartilhada no Instagram, nesta quinta-feira (5), o campeão do Big Brother Brasil 24 admitiu que a viagem era um “sonho”.

"Obrigado, Dubai! Espero retornar em breve. Amei a viagem, foi incrível, me diverti muito. Como vocês dizem, thank you. Pra quem não sabia, essa viagem sempre foi um sonho de infância”, afirmou Davi.

Ainda na postagem, o ex-BBB deixou escancarada toda a sua felicidade por ter realizado a viagem. “Pensei que nunca iria fazer, mas Deus olhou pra mim, viu minha corrida e me deu uma chance de brilhar e eu estou tão feliz só tenho a agradecer a Deus por todos os benefícios [que tem] me proporcionado até aqui”, finalizou o baiano.

Passeio de Lamborghini

Davi Brito e a irmã se aventuraram em um passeio luxuoso em uma Lamborghini azul avaliada em cerca de R$ 4,3 milhões. Eles mostraram detalhes nas redes sociais nessa terça-feira, 3.

