Em Dubai, Davi celebra vitória em premiação: “Obrigado”

O campeão do BBB 24, Davi Brito, está aproveitando bastante a sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. O baiano, que viajou com a irmã, Raquel Brito, deu um tempinho na curtição para celebrar após ser premiado pelo Splash Awards 2024.

Davi venceu em duas categorias: melhor participante de reality show e a dança do ‘Calma Calabreso’.

Em um publicação nos stories do Instagram nesta quinta-feira, 5, davi comemorou: “Obrigado a todos os fãs, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, sem vocês eu nem sei o que seria de mim. Amo cada um de vocês”.

Passeio de Lamborghini

Davi Brito e a irmã se aventuraram em um passeio luxuoso em uma Lamborghini azul avaliada em cerca de R$ 4,3 milhões. Eles mostraram detalhes nas redes sociais nessa terça-feira, 3.

Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador digital compartilhou registro do passeio no carro, que é um dos mais cobiçados do mundo. “Foi incrível. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade”, escreveu na legenda de sua postagem.

