Humildade? Davi Brito diz que seu nome foi o mais falado de 2024

O campeão viajou para Dubai ao lado da irmã, Raquel Brito - Foto: Reprodução | Globo

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, afirmou nas redes sociais, nesta terça-feira, 3, que foi o nome mais falado no ano de 2024.

“Seguinte, meu nome foi o mais falado de 2024 e isso aí é nítido e não tem para onde correr. Tudo que eu faço vira notícia, tudo que eu faço vira um assunto, tudo o que eu faço a galera reposta. Ai meu Deus do céu, complicado”, iniciou ele

De acordo com o influenciador, ele ganhou notoriedade desde o momento do anuncio de sua participação no BBB. “Nós já estamos em 3 de dezembro e a galera não para de falar do meu nome. Eu entrei no Big Brother no dia 8 de janeiro, mas provavelmente devem ter me anunciado lá para o dia 4 ou 5. Então do início do ano para cá, eu fui o assunto mais comentado nas redes sociais. E até hoje, não tiram meu nome da boca, estão aí falando até hoje. E eu agradeço a vocês por manter meu nome na mídia”, finalizou.

Leia mais

>> “Antes, só viajava para a Lapa”, diz Raquel Brito a caminho de Dubai

O campeão viajou para Dubai ao lado da irmã, Raquel Brito, que participou da 16ª edição de A Fazenda. Nos registros das redes sociais, tem clique na piscina de uma cobertura com vista para os imponentes prédios da cidade e em frente ao Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo.

"Não tenho palavras para descrever o quão lindo é esse lugar. Não é apenas uma viagem, é uma renovação entre corpo, alma e espírito", escreveu Davi em inglês na legenda das fotos.