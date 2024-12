Ex-bailarina do Faustão vira ré por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC

- Foto: Reprodução redes sociais

A influenciadora e ex-bailarina do “Domingão do Faustão”, Natacha Horana, de 33 anos, virou ré por suspeita de lavagem de dinheiro e participação na organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão foi da Justiça do Rio Grande do Norte, que aceitou a denúncia contra ela.

Natacha e outras 17 pessoas form acusadas pelo Ministério Público na operação Argento, deflagrada em 14 de novembro. Entre as práticas apontadas estão: Criação de empresas de fachada; compra e venda de imóveis de luxo; movimentações financeiras por postos de combustíveis e aquisição de cavalos de raça.

Leia também:

>> Ex-BBB 24 e parceira de Davi Brito, Isabelle é contratada pelo SBT

>> Magoado? Faustão recusa convite de Huck para aparecer na Globo

>> Boninho fecha contrato com SBT e assumirá reality show; saiba detalhes

Segundo o Ministério Público, essas atividades eram usadas para ocultar a origem de recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas. Foram analisadas 468 contas bancárias, que movimentaram R$ 1,6 bilhão entre 2014 e 2024.

A ex-bailarina do “Domingão do Faustão” já havia sido presa pela Polícia Civil na zona sul de São Paulo, no final de novembro.

Em uma nota divulgada em seu Instagram, sua defesa alegou que ela foi “injustamente envolvida” na investigação por conhecer, no passado, uma das pessoas investigadas.