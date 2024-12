Ex-BBB 24 e parceira de Davi Brito, Isabelle é contratada pelo SBT

Lucas fez o anúncio em suas redes sociais na noite de sexta-feira, 29. - Foto: Reprodução

Com estreia marcada para 8 de março, o programa 'Eita Lucas!', de Lucas Guimarães, no SBT, segue em preparação após diversas indefinições e ameaças de não ir ao ar. Recentemente, o apresentador anunciou dois reforços para sua equipe: Erika Schneider e a ex-BBBIsabelle Nogueira, que atuarão como assistentes de palco nas gravações do programa, que ocorrerão em Manaus no próximo dia 15 de dezembro.

Lucas fez o anúncio em suas redes sociais na noite de sexta-feira, 29, destacando a energia e carisma de Erika Schneider, ex-participante de A Fazenda. "Ela tem a mesma vibe que eu e acho que vocês vão gostar", afirmou o apresentador. Em seguida, Erika expressou sua alegria com o convite, relembrando sua trajetória na TV e seu desejo de voltar ao trabalho televisivo em um "projeto especial".

"Eu trabalhei muitos anos na televisão, participei de reality show e do Domingão do Faustão por muito tempo. Sempre sonhei em voltar para a TV com algo significativo", contou Schneider, revelando também que, embora tenha recebido um convite de Rodrigo Faro, optou por participar de A Fazenda e agora retorna ao cenário televisivo com Lucas Guimarães.

“Estar com as pessoas, na TV, é algo que sempre quis. Deus fez esse sonho acontecer. As duas vezes que você me ligou eu estava em oração", disse Erika, emocionada, completando que se sentiu grata pela oportunidade de integrar o programa.