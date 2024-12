Juliette fica noiva de Kaique Cerveny; veja o vídeo

Kaique fez o pedido de casamento e pediu a bênção dos amigos e da família de Juliette. - Foto: Reprodução | Instagram

Em um jantar íntimo no último sábado, 30, Juliette Freire, campeã do BBB21, surpreendeu amigos e familiares ao anunciar seu noivado com Kaique Cerveny. O momento foi ainda mais especial porque coincidiu com a celebração antecipada do aniversário de 35 anos da cantora.

Kaique fez o pedido de casamento de forma pública, após já ter compartilhado um momento romântico em particular com a amada. Emocionado, ele pediu a benção dos convidados, em especial da mãe de Juliette, dona Fátima. “Eu jamais poderia fazer isso sem pedir a benção dos amigos, da família, de todo mundo. Dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa”, declarou ele.

Ainda no início do relacionamento, Juliette, em conversa com a Vogue, havia comentado sobre a possibilidade de casamento, afirmando que o tema era natural para um casal apaixonado, mas que o momento ainda não havia chegado. “Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho”, disse na época.

Em entrevista ao videocast 'Acessíveis', a cantora compartilhou suas percepções sobre namorar um homem mais jovem, elogiando a maturidade emocional e o carinho que ele demonstra. “Homem mais novo tem a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como a rainha. Vejo muito comentário tipo: 'O que é que essa mina quer com esse menino mais novo?'. Mas comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes”, brincou ela.

