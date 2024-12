Andressa Urach relata bate boca com passageiros em voo: "Irritada"

Andressa Urach precisou ir para o hospital - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach, 37, fez um desabafo sobre uma situação desconfortável que viveu durante um voo. A criadora de conteúdo adulto relatou que teve um desentendimento no trajeto do Rio Grande do Sul para São Paulo, que ocorreu na sexta-feira, 29. Em seus stories no Instagram, Andressa confessou que estava irritada com o atraso do voo e, por isso, acabou se envolvendo em uma confusão.

Ela explicou o motivo de sua irritação: "Acabei de chegar em São Paulo, voo atrasou, estou supercansada, bastante estressada. Como o voo atrasou, já entrei no avião um pouco irritada. Na hora que fui sentar, ia sentar na janela , fui guardar a mala na parte de cima e tinha um rapaz que não andava, aí eu disse: 'Ou tu vai para frente, ou tu vai para trás'. Só que brava já falei de uma forma 'diferente'", contou.

A situação piorou quando uma mulher se incomodou com o tom de Andressa: "Fiquei olhando para a cara dela, esperando ela se levantar, ela viu que eu ia sentar ali, só que se fez de louca. Aí perguntei: 'Tu pode levantar?', e ela: 'Tu fala direito'. Eu disse: 'Vai encher o saco de outra, vai' e sentei. Bufando, brava. Agora já estamos aqui, há mais de 40 minutos esperando a mala. Não só o voo atrasou, como a mala atrasou e eu ainda tenho gravação hoje", completou.

Além disso, Andressa Urach não foi a única a enfrentar dificuldades em sua viagem. Devido ao temporal, a pista do aeroporto de Congonhas foi fechada, o que resultou no cancelamento de mais de 100 voos.