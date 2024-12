Mani Rego reaparece após realizar quatro cirurgias plásticas

Mani atualizou seus seguidores nas redes sociais - Foto: Reprodução

A influenciadora Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, reapareceu e falou com os seus seguidores no Instagram após passar por quatro cirurgias plásticas na última sexta-feira, 29. Em vídeo, ela detalhou os procedimentos.

“Oi gente, tudo bem? Graças a Deus deu tudo certo com a cirurgia. Passei a noite tranquila e já tomei meu café da manhã. Obrigada a todos que oraram e mandaram mensagens de carinho”, disse Mani.

Mani Rego colocou silicone, remodelou o glúteo, fez abdominoplastia e mexeu na papada. As cirurgias foram realizadas no hospital Mater Dei, no Caminho das Árvores, em Salvador.