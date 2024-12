Após ataques, Mani Reggo fará cirurgia plástica: "Sofri muito"

Mani Reggo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influencer baiana Mani Reggo fará duas cirurgias plásticas nos próximos dias: inserir silicone nos seios e também uma lipoaspiração. A ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, revelou que os procedimentos serão feitos após críticas recorrentes que recebe sobre seu corpo.

“Decidi fazer a cirurgia plástica, porque eu tive emagrecimento muito rápido, eu perdi peso muito rápido, quase 13 kg em um ano. Fiquei com muita flacidez, mas antes também me incomodava muito”, disse Mani.

Mani conta que enfrenta o efeito sanfona, ou seja, seu corpo sofre mudanças drásticas em pouco tempo.

“As pessoas falavam muito sobre minha aparência física, falavam da minha idade”, desabafou, citando que também foi acolhida por outras mulheres.

“Eu sofri muito hate, mas também escutei o outro lado. As mulheres falam: ‘Mani, você está mais bonita’. ‘Você tem um sorriso bonito, eu tô me espelhando em você, eu tô caminhando porque você mostra que você não desistiu’. Isso é muito gratificante”, diz ela, que está confiante com os resultados: “Vou me sentir mais feliz. Tô contando aqui o segundo pra realização da cirurgia”.