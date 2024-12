Luan Santana cobra R$ 2 milhões por show em festa de 15 anos

Luan Santana, marcou presença em Curitiba, onde cobrou R$ 2 milhões para se apresentar em uma festa - Foto: Reprodução | Instagram

Após um casamento intimista com Jade Magalhães, realizado na quinta-feira, 28, em São Paulo, Luan Santana, de 33 anos, marcou presença na sexta, 29, em Curitiba, onde cobrou R$ 2 milhões para se apresentar em uma festa de debutante.

O evento, que aconteceu no Clube Curitibano, teve como anfitriã a cantora Jheniffer Lopes, que também já abriu mais de 10 shows para o sertanejo ao longo de sua carreira.

A festa, que reuniu cerca de 1,2 mil convidados, contou com uma performance especial do cantor, que adaptou seu show 'Luan City' para a ocasião. Jheniffer, muito emocionada, destacou a importância do momento: "Para mim é indescritível", relatou.

A apresentação de Luan Santana ocorreu logo após seu casamento com Jade Magalhães, em uma cerimônia simples e reservada realizada em Alphaville, São Paulo. O evento contou com a presença de familiares próximos, incluindo os padrinhos: o irmão de Jade e a irmã de Luan.