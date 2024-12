Luan Santana e Jade Magalhães se casam em cerimônia intimista

A cerimônia aconteceu na casa do cantor e contou apenas com a presença de familiares. - Foto: Reprodução | Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães deram um passo importante na relação e, de forma discreta, oficializaram o casamento na noite da última quinta-feira, 28.

Leia mais:

>> Filha mais poderosa de Silvio Santos posta foto rara ao lado do pai

>> Mani junta sete testemunhas em processo, e Davi Brito contra-ataca

>> Cantora reage a falas racistas de Ana Paula Minerato: "Difícil"

A cerimônia intimista aconteceu na casa do cantor e contou apenas com a presença de familiares, sendo realizada exclusivamente no civil. A informação foi confirmada pelo portal LeoDias, que checou com a equipe do artista sobre a escolha por um evento reservado.

Luan e Jade se conheceram em 2008, mas foi em setembro de 2019 que o cantor surpreendeu ao pedir a mão de Jade em casamento durante um romântico passeio de balão. Agora, com o casamento e a chegada da primeira filha do casal, Serena, o casal consolida de vez essa nova fase da relação. Jade, que está no sétimo mês de gestação, deve dar à luz até janeiro de 2025.