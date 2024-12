Mani junta sete testemunhas em processo, e Davi Brito contra-ataca

Davi e Mani Reggo - Foto: Reprodução

Aconteceu a primeira audiência do processo que Mani Reggo move contra Davi Brito. Na tarde de quarta-feira, 27, pouco antes do campeão do BBB 24 viajar para Dubai, o ex-casal ficou cara a cara no Tribunal de Justiça da Bahia.

Através deste processo, Mani Rego tenta na Justiça levar 50% do patrimônio do Brother adquirido durante passagem no reality.

Segundo o portal iG, Mani angariou sete testemunhas a seu favor. Isabel Cristina dos Santos (enfermeira), Maria do Socorro (Assistente social), Cleidson Ferreira (analista de suporte), Thiago da Cunha Lopes (Militar), Marcelina Lima Ferreira (técnica de enfermagem), Igor Paim Santos (Atendente e segurança) e Luiz da Silva Simões (professor).

Após indicar as testemunhas para as oitivas desta primeira audiência, Mani ainda alegou que irá apresentar mais provas ao longo da instrução do processo. A intenção de Mani é provar a união estável do casal.

Davi reage

No lado de Davi, apenas duas testemunhas compareceram: Danilo de Santana Souza e Marinalva Almeida dos Santos.

Nos pedidos do campeão da última edição do reality, Davi solicitou à Justiça o depoimento presencial de Mani Rego na Justiça. O brother alegou que o depoimento pessoal de Mani era necessário sob pena de confissão.

Davi ainda reforçou que, caso Mani não comparecesse, ou, comparecendo, se recusasse a depor em audiência de Instrução e Julgamento, que fosse também concedido seu pedido de confissão de culpa contra a ex-namorada.