Enfermeira afirma que Cazuza pediu salvação a Jesus antes de morrer

Em entrevista recente, Ana Maria detalhou seu primeiro encontro com Cazuza no final de 1989. - Foto: Reprodução | Instagram

A história de Cazuza, um dos maiores ícones da música brasileira, continua a fascinar o público, mesmo após sua morte, em julho de 1990, devido a complicações da AIDS. Recentemente, voltou a ganhar destaque uma entrevista de Ana Maria da Costa, enfermeira que cuidou do cantor nos seus últimos meses de vida, relatando momentos íntimos de sua convivência com ele.

Leia mais:

>> Ivete, Daniela e mais; famosos vão a show de Caetano Veloso e Maria Bethânia

>> Jojo Todynho desabafa sobre Xuxa: "Atacou uma mulher negra"

>> Ivete Sangalo diz que é a maior cantora do Brasil: “Humildade nenhuma”

Em entrevista recente, Ana Maria detalhou seu primeiro encontro com Cazuza no final de 1989, quando, após um convite de uma amiga para fazer um plantão, ela descobriu que seu paciente seria o cantor. “Era um paciente com HIV positivo, ele estava em tratamento. Fui ao quarto, conheci o paciente, normal, e naquela noite foi muito difícil”, contou Ana Maria.

De acordo com a enfermeira, Cazuza inicialmente se mostrou agressivo e difícil de lidar. No entanto, com o tempo, a relação entre eles melhorou, e o cantor passou a tratá-la com mais carinho, chegando a pedir desculpas por seus comportamentos agressivos. “A coisa foi melhorando. Eu também gritei com ele, mas pedi desculpas, e ele disse: ‘É dessas pessoas que eu gosto, não quero que ninguém tenha medo de mim’”, contou a enfermeira.

Ana Maria afirmou que percebeu que tinha uma missão a cumprir: levar a palavra de Deus a Cazuza. “Eu senti Deus falando comigo ‘Você precisa falar de Jesus pra essa pessoa’”, disse a enfermeira, explicando como começou a ler a Bíblia para o cantor.

Em uma das ocasiões, ela afirma que Cazuza pediu que ela lesse versículos para ele, especialmente do livro de Mateus. “Ele me pediu para ler a Bíblia. Eu disse que não poderia curá-lo, mas que Deus poderia, se fosse da vontade Dele”, disse Ana Maria, relatando que, durante esse processo, Cazuza demonstrou grande arrependimento pelos pecados de sua vida. “Eu vi ele chorando, pedindo mais tempo de vida. Ele tinha consciência de que fez coisas erradas”, completou.



Ana Maria trabalhou com Cazuza por um ano e três meses, até sua morte, e esteve até mesmo ao lado dele durante viagens aos Estados Unidos. Sua relação com o cantor gerou o livro 'Fiz Parte Desse Show', publicado em 1999, no qual ela compartilha suas memórias e experiências com Cazuza.

Veja o vídeo na íntegra: