Magoado? Faustão recusa convite de Huck para aparecer na Globo

Faustão recusou participação na Globo - Foto: Divulgação | Band

Luciano Huck fez de tudo para ter Faustão em uma homenagem no Domingão com Huck, na Globo, neste final de ano. O veterano, que comandou o programa por mais de 30 anos, preferiu não participar neste momento.

Segundo informações do F5, o apresentador comentou não se sentir pronto para voltar ao palco que foi a sua "casa" durante décadas. Ele, porém, não descartou aceitar um convite em 2025.

A homenagem, idealizada pela produção do dominical de Luciano Huck, que tem feito questão de enaltecer grandes nomes da TV, foi planejada como um tributo ao legado de Faustão e seria exibida no especial de fim de ano.

Em outubro de 2022, Luciano Huck já havia tentado levar Faustão ao palco do Domingão durante a participação de João Silva, filho do apresentador, no quadro “Batalha do Lip Sync”.

Fora da televisão desde 2023, Faustão enfrentou sérios problemas de saúde e pasou por dois transplantes: um de coração, em agosto de 2023, e outro de rim, em fevereiro de 2024.