Filho de Faustão revela como está o pai após dois transplantes

João Silva falou sobre a saúde de Faustão - Foto: Divulgação | Band

João Silva abriu o jogo sobre o estado de saúde de Faustão, de 74 anos, que precisou passar por dois transplantes, o de coração em agosto de 2023, e o de rim em fevereiro de 2024.

O apresentador da Band comentou à Quem que o veterano se recupera bem. Ele declarou que o pai ainda não tem a mesma rotina que antes dos procedimentos médicos.

"Ele está bem e melhorando. É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo. Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", afirmou.

Em abril passado, Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 47 dias após ele ter se submetido a um transplante de rim.

João Silva também falou a respeito da conexão do público com Faustão: "Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele. Elas me encontram e falam que fazem oração por ele, que tem uma pessoa na família passando pela mesma coisa... É muito bonito".